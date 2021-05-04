أحمد كريمة: عقوبة الردة تكون في الآخرة وليست الدنيا

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا توجد عقوبة دنيوية لحد الردة، قائلا: «مفيش عقوبة دنيوية لحد الردة غير إحباط العمل فقط».

وأضاف كريمة خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الردة جريمة ولكن ليس لها عقوبة دنيوية: «انا أعترف كأستاذ فقه مقارن أن الردة جريمة وكل شيء لكن العقوبة فى الآخرة أمرها إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه».

وتساءل كريمة: «هل توجد عقوبة نصية زجرية دنيوية بأن يقتل؟» مجيبًا بالنفي «لا ده ثابت فعلا بخبر أحاد»، مشيرا إلى أن بعض العلماء يأخذ بذلك والفقه المعاصر والاتجاه المعاصر لا يرى قتل المرتد مضيفًا: «وهذا هو اتجاه الأزهر الشريف الآن».

وفسر كريمة ذلك قائلًا: «لأن أنت عندك النص القرآني لا إكراه في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء أن يكفر»، ودعا لإعمال الفكر وتنقية التراث وما توافق مع القرآن الكريم وتلقته الأمة بالقبول وكان محل إجماع من العلماء: «أنا أدعوا لإعمال الفكر وتنقية التراث وما توافق مع القرآن الكريم وتلقته الأمة بالقبول وكان محل إجماع من العلماء على العين والرأس».