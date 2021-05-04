اليوم.. ورشة عمل من بنك المعرفة لأولياء الأمور لتشجيع الطلاب على القراءة

أعلن بنك المعرفة المصري التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم ورشة عمل جديدة ظهر اليوم الثلاثاء، لكل من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب حول أهمية القراءة.

بنك المعرفة: الهدف من الورشة تشجيع الطلاب على القراءة من أجل المتعة

وذكر بنك المعرفة المصري، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» أنه سيجري من خلال الورشة معرفة كيفية تشجيع الأطفال على القراءة وذلك من أجل المتعة وليس من أجل الدراسة، بالإضافة إلى كيفية تنمية كتب الفراشة لمهارات كافة الطلاب.

بنك المعرفة: ورشة العمل سوف تعقد الساعة 2 ظهرا

وأكد بنك المعرفة المصري أن ورشة عمل أهمية القراءة والتشجيع عليها ستعقد الساعة 2 ظهر اليوم، وذلك من خلال كل منYork Press، وبنك المعرفة المصري.

رابط التسجيل في ورشة العمل من بنك المعرفة

وأضاف بنك المعرفة المصري، أنه يمكن للجميع التسجيل في الورشة سواء معلمين أو أولياء أمور أو طلاب، وأنه بعد تسجيل الشخص في الورشة سيصل رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني الذي سجل من خلاله، ويمكن للجميع التسجيل فيها من خلال الضغط على الرابط التالي.

بنك المعرفة: ورشة عمل عن موسوعة الفراشة

وفي سياق متصل، أعلن بنك المعرفة المصري عن ورشة عمل أخرى عن موسوعة الفراشة التي يمكن استخدامها من أجل تنمية معارف الطلبة باختلاف مراحلهم العمرية، بالإضافة أيضا إلى مساعدتهم هؤلاء الطلاب على عمل الأبحاث.

ورشة عمل موسوعة الفراشة 31 مايو

وأكد بنك المعرفة المصري أنه يمكن معرفة المزيد حول موسوعة الفراشة، من خلال ورشة العمل التي ستعقد يوم الاثنين الموافق 31 مايو الجاري، الساعة 6 مساء، من خلال كل من York Press، وبنك المعرفة المصري.