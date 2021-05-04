رقم صادم.. «المصريين شربوا 51 مليار سيجارة» في 9 أشهر (مستند)

دخن المصريون، نحو 51 مليار سيجارة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، بزيادة تصل لـ4 مليارات سيجارة زيادة عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك من إنتاج الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» فقط، دون حساب ما دخنه المصريون من سجائر الشركات الأخرى مثل «فيليب موريس» و«جابان توباكو».

14% نمواً في الإيرادات

وحققت شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» مبيعات بلغت 50.8 مليار سيجارة خلال أول 9 شهور من العام المالي الحالي (يوليو 2020 - مارس 2021)، مقارنةً بـ47.2 مليار سيجارة في نفس الفترة من العام السابق له، وقالت في نتائج أعمالها المجمعة للربع الثالث من العام المالي وأول 9 أشهر به، إنَّها حققت 14% نمواً في الإيرادات خلال الربع الثالث بإجمالي 16 مليار جنيه.

إنتاج مارس 2021 بلغ 7 مليارات سيجارة

أضافت شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، الشركة الوحيدة المصنعة للسجائر في مصر، أنَّ المؤشرات والنتائج القوية المحققة في الربع الثالث ترجع إلى زيادة وتحقيق أحجام مبيعات وإنتاج عالية وقياسية نتيجة رفع كفاءة الإنتاج، مشيرةً إلى أنَّها وصلت لمعدلات إنتاجها الطبيعية قبل جائحة كورونا، حيث تجاوز الإنتاج 7 مليارات سيجارة محلية في شهر واحد، وهو أكبر من أعلى رقم إنتاجي سابق بحوالي 10%.

6.1 مليار سيجارة مبيعات شهر

وأشارت شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، في نتائج أعمالها المجمعة، إلى أنَّها باعت خلال شهر مارس أكثر من 6.1 مليار سيجارة بنسبة نمو 20% مقارنةً بنفس الشهر العام الماضي، وذلك نتيجة الخطط التسويقية والبيعية لمنتجات الشركة، ومتابعة الأسواق واكتشاف الفرص.

تدرس طرح السجائر الإلكترونية

وكشفت الشركة الشرقية للدخان، عن سعيها لتطوير منتجاتها، نظراً لوجود تطور لبدائل التدخين من سجائر إلكترونية، بعدما أثبتت الدراسات أنَّ هناك احتمال جيد لحدوث طلب عليها كبديل أقل خطراً من السجائر التقليدية، مشيرةً إلى أنَّها تدرس حالياً إنتاج هذه البدائل من ناحية قابلية مستهلكيها لاستخدامها، كما تجري بمشاورات مع مصنعي السجائر الإلكترونية استعداداً لطرحها بالأسواق بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

بدوره، قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إنَّ شركته تسعى للاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم الاستفادة من العائدة وخفض التكاليف، إلى جانب استشكاف الفرص البيعية واستغلالها وتحويلها إلى خطط واستراتيجيات.