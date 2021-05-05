لـ«طلاب ابتدائي وإعدادي».. مواعيد دروس قناة «مدرستنا» اليوم

يمكن لطلاب السنوات الدراسية بالمرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية اليوم الأربعاء، متابعة الدروس على قناة مدرستنا التعليمية في مختلف المواد الدراسية، حيث توضح «الوطن» فى سطور مواعيد كافة الدروس.

دروس طلاب الصف الرابع الابتدائي

الساعة 8 صباحا: مادة Math الجزء الأول.

الساعة 9:30 صباحا: مادة Math الجزء الثاني.

الساعة 10 مساء: إعادة مادة Math الجزء الأول.

الساعة 10:30 مساء: إعادة مادة Math الجزء الثاني.

دروس طلاب الصف الخامس الابتدائي

الساعة 8:30 صباحا: مادة الدراسات الاجتماعية.

الساعة 10 صباحا: مادة اللغة الإنجليزية.

الساعة 10:30 مساء: إعادة مادة الدراسات الاجتماعية.

الساعة 12 في منتصف الليل: إعادة مادة اللغة الإنجليزية.

دروس طلاب الصف السادس الابتدائي

الساعة 9 صباحا: مادة الرياضيات الجزء الأول.

الساعة 10:30 صباحا: مادة الرياضيات الجزء الثاني.

الساعة 11 مساء: إعادة مادة الرياضيات الجزء الأول.

الساعة 12:30 بعد منتصف الليل: إعادة مادة الرياضيات الجزء الثاني.

دروس طلاب الصف الأول الإعدادي

الساعة 11:30 صباحا: مادة الدراسات الاجتماعية الجزء الأول.

الساعة 1:30 ظهرا: مادة الدراسات الاجتماعية الجزء الثاني.

الساعة 1 صباحا: إعادة مادة الدراسات الاجتماعية الجزء الأول.

الساعة 3 صباحا: إعادة مادة الدراسات الاجتماعية الجزء الثاني.

دروس طلاب الصف الثاني الإعدادي

الساعة 12:30 ظهرا: مادة اللغة العربية الجزء الأول.

الساعة 2 ظهرا: مادة اللغة العربية الجزء الثاني.

الساعة 1:30 صباحا: إعادة مادة اللغة العربية الجزء الأول.

الساعة 3:30 صباحا: إعادة مادة اللغة العربية الجزء الثاني.

دروس طلاب الصف الثالث الإعدادي

الساعة 12:30 ظهرا: مادة العلوم الجزء الأول.

الساعة 1 ظهرا: مادة الـScience الجزء الأول.

الساعة 2:30 ظهرا: مادة العلوم الجزء الثاني.

الساعة 3 عصرا: مادة الـScience الجزء الثاني.

الساعة 2 صباحا: إعادة مادة العلوم الجزء الأول.

الساعة 2:30 صباحا: إعادة مادة الـScience الجزء الأول.

الساعة 4 صباحا: إعادة مادة العلوم الجزء الثاني.

الساعة 4:30 صباحا: إعادة مادة الـScience الجزء الثاني.