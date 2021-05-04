وكيل التموين بالغربية: انتهاء توريد 48 ألف طن قمح بالشون والصوامع

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية توريد 48 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

تموين الغربية: 48 ألف طن من الأقماح بكافة الشون والصوامع

وأشار المحاسب محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

المستهدف للموسم الحالي :132 الف طن من الأقماح بالشون الغربية

وأوضح وكيل وزارة التموين أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن، وطالب المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

محافظة الغربية تشكل غرفة عمليات اقتصادية لتسهيل إجراءات التوريد

كما وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بتشكيل غرفة عمليات برئاسة مدير الإدارة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد، حيث يبلغ عدد مواقع التخزين 22 موقعا تستوعب جميع الكميات المستهدف توريدها من المحصول.

وفي السياق ذاته، أصدر محافظ الغربية توجيهاته بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية للمتابعة والمرور على الصوامع والهناجر والشون للتأكد من حسن تخزين المحصول واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم إتلافه أو الضرر به، والتزام الموردين بتعليمات وضوابط توريد محصول القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء واجبها على الوجه الأكمل.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على ضرورة تسهيل عملية التوريد على المزارعين وتوريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.