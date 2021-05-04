مع فتح تراخيص البناء.. خطوات الحصول على شهادة صلاحية 

بدأت عدة محافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، فتح باب تراخيص البناء، في 27 مدينة وحياً، وفق الاشتراطات الجديدة، كتطبيق تجريبى لمدة شهرين، حيث يبدا المواطن التقديم للحصول على شهادة صلاحية أولاً، مع تقديم الأوراق المطلوبة، وبعد الحصول على الشهادة يتم التقديم للحصول على رخصة البناء.

إجراءات شهادة الصلاحية

وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على شهادة صلاحية، تضمنت اشتراطات البناء قيام المواطن بتقديم طلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي، مرفقاً به صورة البطاقة، ورسم كروكي للموقع، وجدول الإحداثيات، وبعد سداد رسوم الرفع المساحي، يقوم المركز التكنولوجي بالحي بإعداد الرفع المساحي للأرض، ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة.

وبعد الانتهاء من الرفع المساحي، يتم ارسال الطلب إلى الجامعة المختصة، لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري، ثم ترسل الجامعة بيان الصلاحية مختوماً إلى المركز التكنولوجي، متضمناً نسخة ورقية ونسخة إلكترونية، للاعتماد من الجهة الإدارية، وتسليمه في مدة أقصاها أسبوع، وبعدها يتم التقديم للحصول على الرخصة.

كود الجراج

وتتضمن منظومة البناء الجديدة تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء، وخاصةً كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت، كما تشمل الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة عدم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة التجارية بالمباني السكنية.

مساحة الأرض

وحول المساحات المطلوبة لاشتراطات البناء، يتم البناء بنسبة 100% على المساحات التي تبلغ 175 متراً مربعاً أو أقل، أما المساحة التي تتعدى مساحة 175 متراً، يتم السماح بالبناء على 70% كحد اقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي، بما لا يقل عن 2.5 متر، ولا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 متر، أما الحد الأقصى لبناء قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع.

ارتفاع العقار

وفيما يتعلق بالارتفاعات المسموح بها، فتكون حسب عرض الشارع، إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، فأقصى ارتفاع للمبنى 10 أمتار، عبارة عن أرضي و2 دور متكرر، إما إذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 متراً، يكون أقصى ارتفاع 13 متراً، عبارة عن أرضي و3 أدوار، وفي حالة إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 متراً، يكون أقصى ارتفاع 16 متراً، عبارة عن أرضى و4 أدوار، وهو أقصى ارتفاع، مع مراعاة أقصى ارتفاع للبدروم 1.5 متر من الصفر المعماري.