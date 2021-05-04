مواقف في حياة الشعراوي.. ليلة القدر يمكن وقوعها في جميع ليالي العشر الأواخر

مواقف عديدة تعرض لها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، لكنه تمكن من تجاوزها بشكل جيد، ما جعله يتمتع بقدر كبير من المحبة في قلوب ملايين المسلمين.

أسئلة كثيرة نجح بشكل كبير في الإجابة عليها؛ نظرا لذهنه الحاضر دوما، ما كان يعينه على الإجابة على الأسئلة التي كانت تطرح عليه بشكل فوري وبطريقة بلغية ولغة سهلة ما جعله مصدر هام للجميع عند الحاجة إلى الحصول على إجابة متعلقة بشئ ما.

بكى متأثرا عند الرد على سؤال أحد المستشرقين

في أحد اللقاءات التلفزيونية تحدث «الشعراوي» عن ليلة القدر، وكيف لنا أن نحييها، ورد خلال اللقاء على قول أحد المستشرقين، زعم وجود تناقض في الحديث عن ليلة القدر، قائلا: «لو بتفهم القرآن بلغة القرآن مكنتش تعترض هذا الاعتراض»، جاء ذلك عدما تحدث المستشرق حول التماس ليلة القدر في شفع العشر الأواخر أو وترها، باعتبارهما متناقضين.

وأكد إمام الدعاة، أنه يمكن الجمع بين الروايتين، لأنه أحيانا يكون شهر رمضان 29 يوما وأحيانا أخرى 30: «فإن كان 30 تبدأ العشر الأواخر من ليلة 21، فإن كان 29 يوما تبدأ العشر الأواخر من ليلة 20، فالعشر الأواخر في الشفع هي نفسها العشر الأواخر في الوتر، فلا تعارض في الأحاديث»

واختتم «الشعراوي» حديثه بدعاء مؤثر بكي في آخره قائلا: «اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية، وإن كانوا قد اهتدوا فزدهم هدى وآتهم تقواهم، اللهم إني أسألك أن تقف في وجه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا في الدفاع عنه، اللهم إني اسألك أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام».