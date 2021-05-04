محافظ الغربية : 22 صومعة استقبلت 41 ألف طن قمح

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة استلمت 41 طنا من الأقماح المحلية في 22 صومعة منتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح في 15 أبريل الماضي وحتى صباح اليوم، بنسبة 31.5 ٪ من المستهدف توريده هذا العام والمقدر بـ 131338 طنا، مشيراً إلى حصاد 22100 فدان من إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح لهذا العام والبالغة 131338 فدان.

وأكد أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد، حيث يتم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

كما وجه المحافظ بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أن توريد محصول القمح قمح في الصوامع يتم بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الإقليم.

وناشد أبوهاشم، المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.