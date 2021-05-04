المجتمعات العمرانية: 2 مليار جنيه استثمارات مدينة توشكى الجديدة

كشف المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة مختصة بالمدن الجديدة؛ إذ بدأت في أعمال إنشاء مدينة توشكى الجديدة في عام 2014، ودشنت محطتي مياه ومعالجة، فيها وتبعد بنحو 80 كيلو عن مدينة أبو سمبل، و240 كم من مطار أسوان.

وأضاف «بهجات» في لقاء عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن المدينة مقامة على أحدث طراز، وضخت استثمارات فيها بنحو 2 مليار جنيه، وبها ناد ومركز تجاري، ومدرسة، وكل الخدمات تتخذ الطابع العمارات على شكل القباب.

وأكد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن مدينة أسوان الجديدة تشهد في الفترة الحالية حركة عمران غير طبيعية؛ إذ يتزاحم المواطنون من أجل حجز الوحدات السكنية، وتقع على الكورنيش وتبعد عن الكوبري الملجم بنحو 500 متر: «أنشأنا طريقا داخليا يربط طريق أسوان الغربي بالكوبري حتى يكون محورا مروريا جديدا لخدمة أبناء أسوان، وعلى يساره دشنت حديقة في حدود 6 كم على أحد طراز، وتم الانتهاء من 90% من أعمالها، وندشن مركز شباب مساحته 12 فدان وأنهينا أعماله الإنشائية وهو جاهز للتشغيل».

ولفت المهندس كمال بهجت، إلى أنه جار العمل على إنشاء مستشفى بها 300 سرير، بالإضافة إلى مبنى مجمع مصالح أسوان الأم، منوها إلى أنه جرى رفع كفاءة مدينة طيبة الجديدة، ورفع كفاءة طريق الربط بين الأقصر والمدينة، وحصل النادي الأهلي على مقر هناك لأول مرة في الصعيد، كما أن بها 7 آلاف وحدة إسكان اجتماعي، وأن مدينة أسوان الجديدة بها 7 آلاف وحدة سكنية، وحجزوا بشكل كامل.