عمرو الحاج رئيسا لهيئة الطاقة الذرية خلفا لـ خالد صقر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 703 لسنة 2021، بتعيين الدكتور عمرو الحاج علي سيد محمد، رئيسا لهيئة الطاقة الذرية، لمدة 4 سنوات، اعتبارا من 1 مايو، خلفا للدكتور خالد صقر.

ورأس الدكتور عمرو الحاج شعبة التشعيع الصناعي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، والمشرف على وحدات معالجة وتشعيع الأغذية والمستلزمات الطبية.