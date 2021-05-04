محافظ أسوان: تطوير شامل للحدائق وطرحها للاستثمار

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولاته الميدانية اليوم، والتى شملت حدائق ومتنزهات الشجرة والسلام والورد حيث أعطى توجيهاته بتطوير شامل لهذه الحدائق سواء بتنفيذ نموذج موحد للكافتيريات، بجانب رفع الكفاءة والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأشجار والألعاب والملاهى ودورات المياه العمومية والأسوار على أن يتم طرحها بنظام المزايدة العلنية طبقاً للإشتراطات والضوابط التي سيتم وضعها بفكر إستثمارى جديد.

ولفت المحافظ إلى أهمية إستثمار المساحات الفضاء بما يساهم فى خلق مواقع ترفيهية وجذب المواطنين للإستمتاع داخل هذه الحدائق والمتنزهات، بجانب زيادة الموارد المالية للمحافظة بما يحقق مردود إيجابى على هذه الحدائق، وخلال جولته الميدانية شهد اللواء أشرف عطية النموذج الجديد الموحد للكافتيريا بحديقة الورد حيث كلف برفع كافة الإشغالات والتشوهات البصرية بالحديقة مع الإهتمام بالمسطحات الخضراء وزراعة العديد من زهور الزينة والأشجار لإضفاء المظهر الجمالى وخلق متنفس ترفيهى للمواطنين .

المحافظ يستمع لشكاوى المواطنين

وشهدت الجولة الميدانية للمحافظ طرح المواطنين لبعض الشكاوى والمطالب الجماهيرية حيث إستمع المحافظ لها و كان أبرزها ضعف تدفق مياه الشرب بمناطق الإسكان الأولى بالرعاية، وأيضاً مناطق الشيمة والشلباية وكلية الهندسة بقرية أبو الريش قبلى ، بالإضافة إلى وجود تراكمات مياه صرف صحى بمنطقة المقلة بقرية أبو الريش بحرى ، فضلاً عن بعض المطالب المتعلقة بصرف مساعدات مالية وغيرها.

استدعاء رئيس قطاع التشغيل بمياه أسوان

وفور إنتهاء الجولة الميدانية استدعى محافظ أسوان المهندس محمد على رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي حيث شدد أشرف عطية على ضرورة التدخل السريع لإنهاء مشكلة ضغف المياه بعدد 7 عمارات بالإسكان الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة وذلك نظراً لوقعهم على مرتفعات جبلية حيث أكد مسئول الشركة بأنه سيتم إجراء حل مؤقت لهذه المشكلة من خلال تطبيق نظام التناوب لحين إنهاء مشروع تحسين مياه الشرب بواسطة وكالة التعاون الدولى السويسرى بتكلفة 8,8 مليون فرنك سويسرى.