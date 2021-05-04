فجر الغد.. قطع المياه بشرق مدينة أسوان     

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن قطع مياه الشرب من الساعة الرابعة فجر غد الأربعاء الموافق 5 / 5 / 2021 حتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم، للقيام بأعمال ربط الخطوط والشبكات الجديدة بمناطق حى شرق المدينة والتي لم يتم تغيرها منذ سنوات عديدة.

وجاء في البيان، أن المناطق التى سيتم قطع المياه فيها «شارع السماد حتى المطحن – شرق كوبرى الصدرية – السيل الريفى والجديد – الصداقة الجديدة – الزيداب – خورعواضه - الأمبركاب»، ولذا تهيب الشركة بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب خلال ساعات إنقطاع المياه" .