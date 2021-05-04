رئيس الشيوخ عن السد الإثيوبي: الدولة المصرية ملتزمة بالقانون الدولي

علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على قضية السد الإثيوبي والدور الذى تلعبه الدولة المصرية فى إدارة الملف، قائلاً إن الدولة المصرية تلتزم بالقانون الدولي، والخلق المصري الأصيل، وتعمل جاهدة لحل الأزمة.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، فى كلمته أثناء ختام الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ يبدي احتراماً وتقديراً شديداً لمسلك الحكومة المصرية، والقائمين على إدارة ملف السد الإثيوبي النهضة تحديداً، واستطرد قائلاً إن «مجلس الشيوخ يتابع بكل ثقة، وكل رضا، وكل دعم، للجهود التي تبذل في هذا المجال».

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الدولة المصرية ملتزمة بالقانون الدولي، والأعراف الدولية، والخلق المصرى الأصيل، ولن تنزلق أو تندفع إلى ما لا طائل منه، وتابع بقوله: «نحيي هذا المسلك الرائع، ونتابع بكل وطنية وإخلاص لهذا الملف، ونأمل أن يكلل بالنجاح كعادة خطواتنا في هذه التوقيتات».

وحرص رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على توجيه التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب عيد الفطر، وقال في ختام الجلسة: «كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الشعب بالخير واليمن والبركات».

ورفع رئيس مجلس الشيوخ الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم الثلاثاء، على ان يكون معاودة الانعقاد فى يوم 17 مايو الجاري، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، كما توجه بالتهنة إلى أعضاء المجلس.

ووفقاً للحسابات الفلكية، يحل عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق 13 مايو، وتستمر إجازة العيد على مدار أيان الجمعة والسبت والأحد، ثاني وثالث ورابع أيام العيد.