منها الـPCR.. فحوصات وأشعة عليك إجراؤها لتأكد تعافيك من كورونا

تواصل وزارة الصحة المصرية تحذيراتها من خطر انتشارة جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، خاصة مع تزايد أعداد الحالات خلال الفترة الماضية بشكل يومي، الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تناشد بالالتزام بارتداء الكمامات في المواصلات والأماكن العامة، والحرص على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس.

ومع تزايد أعداد الإصابات بشكل مستمر، يحتاج مريض فيروس كورونا بعد إتمام مدة العزل والانتهاء من تناول بروتوكول العلاج، للاطمئنان على مدى تعافيه من الإصابة، والعودة إلى حياته بشكل طبيعي.

وفي هذا الصدد، يكشف الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، مستشار المركز المصري للحق في الدواء، عن بعض الفحوصات التي يمكن أن يُجريها مريض كورونا؛ للتأكد من التعافي وتمام الشفاء، وهي على النحو التالي:

تحليل PCR أو ما يعرف بـ«المسحة»

ويعد تحليل PCR أو مسحة الأنف هي إحدى الأدلة التي تؤكد خلو جسم الإنسان أو تعافيه من فيروس كورونا، عن طريق أخذ مسحة من الأنف وفحصها تحت الميكرسكوب؛ إذ يجب إجراء المسحة مرتين، على أن يكون بين المرتين فاصل زمني تتراوح مدته من 24 ساعة إلى يومين، وفي حال سلبية النتيجة يعني أنّ الشخص تعافى تمامًا من وجود الفيروس.

صورة الدم كاملة «تحليل CBC»

وتحليل CBC هو عبارة عن تحليل صورة الدم كاملة، ويساعدك إجراء التحليل في اكتشاف العديد من الأمراض والاطمئنان على الصحة العامة وقوة المناعة؛ إذ يشمل التحليل نسبة الهيموجلوبين في الدم والصفائح الدموية وعدد كرات الدم الحمراء والبيضاء، ولا يتطلب من المريض أي تحضيرات قبل إجراءه، ويمكن أن يكشف تحليل CBC عن احتمالية وجود عدوى للإصابة بفيروس كورونا أم أنّ المريض تعافى تمامًا.

تحليل CRP

ويُجرى تحليل CRP للتأكد من صحة الجسم بشكل عام، وعدم إصابته بأي نوع من أنواع الالتهابات والعدوى، والحالات الصحية الأخرى المتنوعة.

تحليل ferritin

وتحليل الفيريتين هو اختبار دم روتيني؛ إذ يُجرى التحليل لقياس مستويات الفيريتين، ويُطلب أحيانًا مع اختبارات أخرى للمساعدة في تقييم مخزون الحديد في الجسم، مثل مستوى الحديد أو اختبار إجمالي قدرة ربط الحديد (TIBC).

الأشعة المقطعية على الصدر

ويعد إجراء الأشعة المقطعية على الصدر من أهم الفحوصات للتأكد من خلو جسم الإنسان من الفيروس، خاصة للمرضى الذين لديهم أعراض تنفسية شديدة، نظرًا لأن كورونا في الأساس تصيب الجهاز التنفسي.