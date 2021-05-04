حظر تجوال شامل في العراق.. يبدأ 12 مايو ويستمر 10 أيام

فرضت الحكومة العراقية حظرا شاملا للتجوال لمدة 10 أيام، يبدأ من 12 مايو الحالي، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وسجلت وزارة الصحة العراقية 6143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - أنّ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفع إلى مليون و86 ألفا و141 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15 ألفا و608 حالات.

وأشارت إلى تسجيل 7242 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 971 ألفا و793 حالة.