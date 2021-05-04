ابنة نادية العراقية تكشف تفاصيل آخر مكالمة لها من العناية: بحبكوا أوي

كشفت مي محروس ابنة الفنانة نادية العراقية، تطورات الحالة الصحية لوالدتها المصابة بفيروس كورونا المستجد.

تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية

وذكرت مي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حالة نادية العراقية قد تدهورت ودخت العناية المركزة، وهي حاليا تعاني من تلف في الرئة: « شغالة بنسبة 30 % وبتاخد أدوية ودلوقتي حالتها حرجة ومفيش غير الدعاء».

وناشدت ابنة الفنانة نادية العراقية وزارة الصحة من خلال «الوطن»، بالتكفل بحالتها الصحية وكذلك النقابة لمحاولة التواصل معهم.

ابنة نادية العراقية تحكي تفاصيل آخر مكالمة جمعتهما

وأكدت مي أن حالة نادية العراقية صعبة، وأنها لا تستطيع الوصول إليها بشكل دائما بسبب حجزها في العزل وتحدثت عن آخر مكالمة بينهما، قائلة: «مش عارفة أوصلها، عرفت أوصلها بالعافية الفجر دكتور كتر ألف خيره دخلها الموبيل، بس صوتها ميطمنش قالتلي أنتوا فين، فقولتها اطمني مستنين تبقي كويسة ونطلع نقف معاكي في الأوضة، قالتلي أنا بحبكوا أوي».

مسلسل أحسن أب

وتُشارك الفنانة نادية العراقية في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2021، من خلال مسلسل «أحسن أب» للفنان علي ربيع، الذي يدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، بشأن مختار الذي يحاول السرقة طوال الوقت لجني المال والتخلص من والده البخيل، لذلك يلتحق بمسابقة «أحسن أب»، ولكنه يقع في الكثير من المفارقات الكوميدية.

ومسلسل «أحسن أب» من بطولة علي ربيع وسامي مغاوري وأحمد فتحي وهالة فاخر وإيمان السيد وهاجر أحمد وعماد رشاد، وتأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني.

جدير بالذكر أنَّه في أواخر شهر أبريل الماضي، تعرضت الفنانة نادية العراقية لنزيف حاد في العين اليمنى، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.

وسبق وكتبت نادية العراقية على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نزيف حاد في عيني اليمين، دي تبقى العملية الرابعة، مش شايفه ادعوا لي، لا حول ولا قوه إلا بالله».