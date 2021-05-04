محافظ القليوبية يتابع بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام وبدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بمدينة قها، اعتبارًا من اليوم 4 مايو 2021 ولمدة شهرين.

وأكد «الهجان»، أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من: «السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية».

وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة، والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.

الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يتم البدء في تطبيق المنظومة على باقى المدن والأحياء، طبقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بمدينة قها المختارة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفًا أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.

جاء تفقد المركز بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندسة امل فوزي رئيس مدينة قها.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، البدء في تنفيذ مخطط تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها بعد اعتماد التصميمات الهندسية.

وأضاف محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروع سيتضمن إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء، بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.

إعداد التصميمات الهندسية لإنشاء نصب تذكاري

وأشار «الهجان»، إلى أنه جار إعداد التصميمات الهندسية لإنشاء وتصميم نصب تذكاري للجندي المجهول بحديقة أتريب المجاورة لنادي السلام، ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير شارع فريد ندا، والذي يشرف عليه جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

يذكر أنه جرى البدء في أعمال التخطيط والتجميل لعدد أربعة ميادين، منها ثلاثة ميادين داخل مدينة بنها هي ميادين وابور الثلج وكاميليا والمحطة، والميدان الرابع هو ميدان العاشر بمدينة قليوب.

وجرى مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين، بلإضافة إلى تحسين المظهر العام، بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة.