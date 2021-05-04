تلقيح مرضى الغسيل الكلوي ضد فيروس كورونا في دمياط لليوم الثاني

قامت الفرق الطبية اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة وعدد من قيادات المديرية بتطعيم مرضي الغسيل الكلوي بوحدة الكلى الصناعي بمستشفى دمياط العام بلقاح فيروس كورونا، وذلك تيسيرًا على المرضى وحفاظًا عليهم من الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمرضى والمواطنين بعد التطعيم.

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جلسات توعوية للمرضي

كما حرص أعضاء الفريق الطبي على نشر التوعية اللازمة للمرضى بأهمية اللقاح عن طريق فرق التوعية الصحية بقيادة الدكتور أحمد عريف مدير إدارة الإعلام والتوعية والاتصال الصحى.

الصحة: حصول المواطنين على اللقاح وفقا للحالة الصحية وليس بأسبقية الحجز

وقد أوضح وكيل الوزارة أنه سيتم التسجيل لمرضى الغسيل الكلوي على موقع الوزارة الخاص بتلقي اللقاح تيسيرًا عليهم وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد لتطعيم المواطنين ومرضى الأمراض المزمنة ومرضى الكلى.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19،.

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