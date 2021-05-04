الجندي: «الشقاء في طاعة الله لا يساوي شيئا أمام دخول الجنة»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التعب والشقاء في طاعة الله سواء من صلاة أو صوم أو أي شيء آخر، لا يساوي ومضة من نور الله أو لحظة دخول الجنة: «تعبك فى الصلاة لا يساوي شيئًا أمام رؤية سيد نا محمد، وتعبك فى التصدى للفواحش والبعد عنها لا يساوى شيئا بجانب دخول الجنة».

الجندي: يجب الارتقاء في المعاملة مع الآخرين

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أن كل شيء يتعبه الإنسان في الدنيا لا يُساوي شيئا بجانب الجنة، ويجب على كل إنسان أن يرتقي في معاملته للآخرين من أجل الفوز بالجنة، والتعامل برحمة وتسامح: «مخك أكبر من أحقاد الناس فلا تعاملهم بمثل ما يعاملوك به».

إعجاز فلكي في القرآن الكريم منذ 1400 سنة.. القمر جسم معتم

من ناحية أخرى، كشف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن الإعجاز الفلكي في القرآن الكريم، فذكر أن العرب والعالم أجمع كان لا يعرف أن القمر جسم معتم، إلا منذ 200 عاما رغم أن القرآن الكريم قال هذا منذ 1400 سنة، موضحًا أن القمر يستمد نوره وإضائته من الشمس، لذلك كان القرآن الكريم قد وصف الشمس بالضياء والقمر بالنور.

وتابع الدكتور خالد الجندي، أن الضياء هو أصل النور، لذلك النور يُعد انعكاس للضوء: «القرآن نزل من عند الله، وهذا يعد اعجاز فلكي».