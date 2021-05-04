مفتي الجمهورية: النبي اختص العشر الأواخر من رمضان بزيادة الطاعة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن ذكر الله مطلوب في كل الوقت، خاصة في أيام التشريق عقب عيد الأضحى، لافتا إلى أن الله يحض على الذكر في العموم، وأن النبي محمد اختص العشر الأواخر في رمضان بزيادة في العبادة والطاعة، فقد روى الإمام مسلم، أنه كان إذا جاء العشر الأواخر، شد النبي مأزره وأحيا الليل وأيقظ أهله، وبناء عليه فإنه ليس من مانع أن تزداد مجالس الذكر في هذه الأيام.

وأضاف «علام» خلال استضافته في برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الصوم إذا أثمر حقا في النفوس أعطى دافعا قويا نحو الانطلاق والبناء والتعمير، مشددا على النبي حض على الأخذ بالأسباب حتى لو قامت القيامة، مشددا على أن الصوم يترك أثر طيبا في النفوس، ويحض على التعاون مع الآخرين واحتواءهم.

وأشار المفتي، إلى أنه على المسلمين أن ينشروا ثقافة غرس الفسيلة التي أوضحها النبي محمد في الحديث النبوي الذي شرح فيه إذا قامت القيامة وفي يد مسلم فسيلة زرع فعليه أن يغرسها، مؤكدا أن هذا الأمر يحض على الإيجابية وعدم انتظار النتائج؛ لأن المستفيد قد يكون شخص آخر، وليس نفس الشخص.