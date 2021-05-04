رامز جلال يثأر من «جنش» في «رامز عقله طار»: فشيت غليلي

وقع حارس نادي الزمالك، ضحية رامز جلال في برنامج رامز عقله طار، المذاع على شاشة قناة MBC مصر.

واستقبل رامز اللاعب محمود عبدالرحيم جنش، بسخرية كبيرة، قائلا: «أنت وقعت مع اللي مش هيرحمك».

وأضاف: «فاكر يا جنش لما طلعت لسانك لجمهور الأهلي وقعدت تكيد فينا، جه اليوم اللي هحبسك في القفص»، وعندما ضربه في لعبة الألوان قال: «فشيت غليلي فيك».

تفاصيل مقلب رامز

ويقوم مقلب رامز على توجيه الدعوة للضحية الجديدة بهدف المشاركة في افتتاح ملاهي موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويستقبل الضحية الفنان حسن العسيري ويصطحبه في جولة بالملاهي، وفي اللعبة الخاصة برمي الكرات يقوم رامز جلال بضرب الضحية من الخلف بالكرات دون أن يراه.

وبمجرد انتهاء فقرة حسن العسيري، يذهب الضحية للقاء المذيعة سارة مراد، وتوجه لها أسئلة وتكون الإجابات ساخرة وكوميدية على لسان رامز جلال، وبعد ذلك تذهب سارة بصحبة الضحية لاختيار عدد من رواد الملاهي من الأشخاص التابعين للبرنامج ويكون من بينهم رامز جلال متخفيًا في شخصية الهندي بهجان، ويركبون جميعًا لعبة الموت.