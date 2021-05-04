ظهر في الاختيار 2.. من الإرهابي محمد كمال مسؤول العمل المسلح بالإخوان؟

عرضت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل الاختيار 2، لقطات العملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن في منطقة البساتين، فجر يوم 4 أكتوبر 2016، التي استهدفت ضبط القيادي الإرهابي محمد كمال، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الارهابية، والمسؤول الأول عن كياناتها المسلحة، وكان مختبئا داخل شقة بالبساتين، رفقة حارسه الشخصي الارهابي ياسر شحاتة.

وتقدم «الوطن» في هذا التقرير، 9 معلومات عن الإرهابي محمد كمال، الذي يجسد دوره الفنان القدير سامح الصريطي، على النحو التالي:

1- اسمه بالكامل محمد محمد محمد كمال.

2- ولد في محافظة أسيوط عام 1955، وتخرج في كلية الطب بأسيوط.

3- كان عضوا بمكتب إرشاد الجماعة الإرهابية، وأحد كبار المسؤولين في التنظيم، والمسؤول الأول عن الكيانات المسلحة.

4- هو مؤسس الجناح المسلح للتنظيم الإرهابي ولجانه النوعية، والقائم على إدارة وتدبير عملياته العدائية، بتكليف من قيادات التنظيم بالخارج.

5- من أبزر العمليات الإرهابية التي أشرف عليها هي عمليات اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، بالأمن العام، ومحاولة اغتيال الدكتور على جمعة.

6- صدر بحقه حكمان بالسجن المؤبد فى القضيتين رقمي 52 لسنة 2015، جنايات عسكرية الخاصة بتشكيل مجموعات مسلحة، و81 لسنة 2016 جنايات عسكرية الخاصة بتفجير عبوة خلف قسم ثان أسيوط.

7- أكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى اتخاذه من إحدى شقق البساتين مقراً لإختبائه والإعداد والتخطيط لعمله المسلح، وتم رصده داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 4147 منطقة المعراج بالبساتين.

8- داهمت الشرطة الشقة، وتبادلت إطلاق النيران مع الارهابي «كمال» حتى قضت عليه، مه حارسه ياسر شحاتة.

9- عثرت الشرطة على بندقية آليه عيار 7.62 ×39 وطبنجة عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة من ذات العيار، بالإضافة إلى أوراق تنظيمية متعلقة بالعمل المسلح.