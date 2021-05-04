هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح: «شاطر وبتبسط لما اشتغل معاه» صور وفيديو

احتفل كلا من هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بانتهاء تسجيل حلقات مسلسلهما الإذاعي الأول بعد الزواج، «رحلتي من الشك إلى بلطيم»، الذي يذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، يوميًا طوال شهر رمضان.

وبدورها، أعربت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن تجربتها الإذاعية الأولى، والتي تأتي بمُشاركة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، لافتة إلى تخوفها المُسبق من خوض تلك التجربة، مُبررة ذلك بقولها: «كنت خايفة جدًا من التجربة عشان هي بتعتمد على الصوت بس من غير أي أداء جسدي، وقاعدة في مكاني مفيش حركة، لكن فريق عمل إذاعة إينرجي ساعدني بشكلٍ كبير جدًا، ما ساهم في تبسيط الموضوع وتذليل أي صعوبات».

ووصفت هنادي مهنا، في تصريح لـ«الوطن»، تجربتها الإذاعية مع أحمد خالد صالح، بقولها: «التجربة مع أحمد لذيذة جدًا، وبحب اشتغل معاه، هو شاطر وبتبسط جدًا واحنا سوا»، مؤكدة أنها ستخوض تجربة المسلسلات الإذاعية مُجددًا في حال وجود عروض فنية مُناسبة.

هنادي مهنا: اعتبرت الموسم ده إجازة

وأشارت إلى غيابها عن الدراما التليفزيونية لموسم دراما رمضان الحالي، مازحة بقولها: «الجواز مش السبب خالص»، موضحة أنّ غيابها يرجع إلى عدّم وجود العرض المُناسب: «أحب لما أعمل حاجة تكون جيدة، مش أكون موجودة وخلاص، وأعتبرت إن الموسم ده إجازة بالنسبة لي».

وأشادت «هنادي» بموسم دراما رمضان 2021، لاسيما وأنّ به تنوع كبير في الموضوعات المُقدمة، لعلّ أبرزهم مسلسلات «لعبة نيوتن» للفنانة منى زكي، و«خلي بالك من زيزي» للفنانة أمينة خليل، «ضل راجل» للفنان ياسر جلال، و«القاهرة كابول» للفنان طارق لطفي.

مشاريع هنادي السينمائية

وكشفت هنادي، عن مشاريعها السينمائية الجديدة، حيث تُشارك في فيلمي «ليلة العيد»، و«تماسيح النيل»، حيث لم يتحدد بعد موعد طرحهم في السينمات.

يذكر أنّ مسلسل رحلتي من الشك إلى بلطيم تقام أحداثه عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر، وشهدت حلقاته العديد من المواقف الكوميدية في رحلة الثنائي إلى معسكر الناجين بعدما ضرب نيزك كوكب الأرض واكتشفا أنهما ليسا بمفردهما على الكوكب.

يلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية. تذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميا الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالي.