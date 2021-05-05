رئيس التحرير

محمود مسلم

نتنياهو يفشل في تشكيل حكومة ويعيد التكليف للرئيس

كتب:

خالد عبد الرسول
12:32 ص | الأربعاء 05 مايو 2021
بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود

بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود

فشل بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وأعاد التكليف للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الليكود اتهم نفتالي بينيت، زعيم حزب يمينا، بإفشال مهمة نتنياهو من خلال رفضه الالتزام بتشكيل حكومة يمينية، كان من الممكن أن تشكيلها بإضافة أعضاء كنيست آخرين، حسبما ذكر موقع القدس.

وفشل الليكود، مساء الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون من أجل إجراء انتخابات مباشرة لشخصية رئيس الوزراء.

وضغط نتنياهو خلال الأيام الأخيرة على بينيت وبتسلئيل سموتريتش من أجل تشكيل حكومة مدعومة من حزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور، لكنه فشل مع كلاهما.

وبذلك سيكون أمام ريفلين خيارات أخرى سيحدد مصير أي منها اليوم الأربعاء أو خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقد يلجأ ريفلين لتكليف زعيم المعارضة يائير لابيد لتشكيل الحكومة، أو نفتالي بينيت زعيم يمينا، أو قد يتجه لنقل التكليف إلى الكنيست لاختيار شخصية معينة.

اقرأ المزيد:

أول حفل ديني «إسرائيلي» بعد قيود كورونا ينتهي بكارثة وهتافات ضد نتنياهو

نتنياهو يصل إلى موقع حادث التدافع بجبل ميرون في إسرائيل

عاجل.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

محاكمة نتنياهو.. 300 شاهد إثبات ضد أول رئيس وزراء إسرائيلي يحاكم في قضايا فساد