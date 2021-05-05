قانون البناء الجديد.. 6 أسئلة مهمة يجيب عنها رئيس مدينة مرسي مطروح

مع بدء تطبيق قانون البناء الموحد في مصر، داخل 27 مجلس مدينة بوحدة محلية من كل محافظة، يترقب أهالي مرسى مطروح تطبيق منظومة القانون رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ويستهدف القانون التصالح على مخالفات قانون البناء الموحد وتقنين أوضاع المخالفات السابقة عليه، لضبط أوضاع البناء فى مصر، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية، والعمل على تطوير منظومة المرافق والخدمات، وتم تعديل القانون رغم أنه جديد، مع بدء تطبيق القانون 17 لسنة 2019 بعدما ظهرت بعض المشكلات، سواء فيما يخص آليات التقديم والمستندات المطلوبة وأنظمة السداد، أو مغالاة المكاتب الاستشارية فى رسوم تقرير السلامة، أو استثناء المخالفات السابقة على قانون البناء الموحد.

وجاءت التعديلات للتيسير على المواطنين، حيث اكتفت الشروط بتقرير مهندس عادى، وخفضت قيم الرسوم، وسمحت بتقسيط الغرامة على 3 سنوات، وفتحت الباب لكل العقارات للاستفادة من التصالح ووضع آلية لإستخراج رخصة المباني.

تطبيق قانون البناء الموحد في مدن مطروح

وتابع المحافظ اللواء خالد شعيب إجراءات التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والإشتراطات البنائية الجديدة، في ثانى أيام تطبيق منظومة قانون البناء الموحد الجديد على أرض الواقع في إحدى الوحدات المحلية بمطروح، التى يجري تطبيقها تجريبيا داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح فقط بنطاق المحافظة، في ظل إقبال ضعيف من المواطنين للتقدم بطلبات بالمركز التكنولوجي.

تساؤلات حول قانون البناء الموحد الجديد

وطرح المواطنون في مرسي مطروح عدة أسئلة حول قانون البناء الموحد، حيث تنشر «الوطن»، 6 تساؤلات وهي أكثر الإستفسارات حول القانون الجديد بشأن التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، ومدى التسهيلات التي يقدمها القانون ويجيب رئيس مدينة مرسي مطروح علي جميع التساؤلات والإستفسارات كالتالي:

- هل تكون إجراءات استخراج التراخيص أسرع فى القانون الجديد؟

هناك آلية جديدة ينظمها القانون الجديد من خلال مستندات محددة يقدمها المواطن، ويعمل بها متلقي الطلبات في المركز التكنولوجي وتسير بنظام، حتي يتم فحص الطلب والمستندات الخاصة بكل ملف علي حدة، مما يجعل الخدمة تقدم بشكل سريع.

- هل يسمح القانون بإزالة المبانى المخالفة؟

أطمئن المواطنون خاصة الذين يلتزمون بقانون البناء الجديد، والذين تقدموا للتصالح والسير في إجراءات التقنين علي المباني طبقا للقانون، والسير في إجراءات تراخيص البناء التي وضعتها الدولة، حتي لا يتم بناء عشوائي، ومخالف وبدون تراخيص، وهذا سيعرض المواطن للمخالفة، والوقوع تحت طائلة القانون، وإتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.

- ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لاستخراج رخصة مباني؟

طبقا لقانون البناء الجديد يتقدم المواطنين الراغبين فى استخراج رخصة بناء، يتعامل مع الموظف على الشباك، ويبدأ بملىء النموذج وتقديم الطلب، ويحدد له الرسوم، مع المختص، ويتوجه للخزينة لسداد الرسوم، ويتم تحويل الطلب وحدة المتغيرات المكانية، لتحديد موعد رفع المساحة والمعاينة، وتسجيل بيانات الرفع، يعقبها العرض على الجامعة، وفحص الطلب وجميع المستندات، ومراجعة بيان الصلاحية، ويصدر لصاحب الطلب من المركز التكنولوجى بيان الصلاحية، ويخطر العميل بانتهاء الخدمة.

- ما هو النموذج 3 وماذا يعنى الحصول عليه بعد قبول التصالح؟

نموذج 3 يستخرج من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ويسجل به جميع البيانات والمستندات التي تقدم بها المواطن للتصالح علي مخالفة البناء، ويقدم للجهات الرسمية لوقف أي قرارات صادرة من إزالة والتعامل به أمام المحكمة.

- هل قانون البناء الموحد سيحمي المواطن؟ أم سيعمل علي تحصيل رسوم كبيرة من المواطن فقط؟

قانون البناء الجديد يحمي المواطن، إجراءات في صالحة للتصالح على المخالفات لتقنين وضعها بعد الموافقه عليها طبقا للإشتراطات، ونظام واضح في إستخراج تراخيص البناء، والرسوم تم تخفيضها أكثر من مرة في شرائح التصالح، وهذا لصالح المواطنين، وفي التراخيص أيضا يصب في مصلحة المواطن.

- هل إجراءات استكمال التصالح أسهل في ظل قانون البناء الموجد مع بداية تجريبة؟

المنظومة البنائية الجديدة والاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة بالتعاون بين الوزارات والأجهزة التنفيذية والشعبية، والدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.