رئيس التحرير

محمود مسلم

رامي رضوان يطالب بالدعاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز

كتب:

عمرو حسني
01:12 ص | الأربعاء 05 مايو 2021
رامي رضوان

رامي رضوان

توجه الإعلامي رامي رضوان، بالدعاء لحماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبد العزيز، إثر دخولهما المستشفى عقب الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد  19» مطالبا الجهمور بالدعاء لهما في منشور له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

ودخلت دلال عبد العزيز وزوجها العناية المركزة منذ أيام لتلقي العلاج وسط انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

اقرأ المزيد:

رامي رضوان يطلب الدعاء لسمير غانم ودلال عبدالعزيز بعد إصابتهما بكورونا

رامي رضوان: «العالم كله بقى عارف يعني إيه خط أحمر لمصر»

رامي رضوان: بعض الدول حاولت استغلال أزمة السفينة الجانحة

رامي رضوان: مصر لديها كل الطرق المشروعة للحفاظ على حقوقها المائية

رامي رضوان يوجه رسالة لوالديه: «كل يوم بحمد ربنا وبشكره عليكما»

رامي رضوان: «الطبقة المتوسطة تحملت ضرائب كثيرة ومحدش معترض»