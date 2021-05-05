رامي رضوان يطالب بالدعاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز

توجه الإعلامي رامي رضوان، بالدعاء لحماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبد العزيز، إثر دخولهما المستشفى عقب الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مطالبا الجهمور بالدعاء لهما في منشور له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

ودخلت دلال عبد العزيز وزوجها العناية المركزة منذ أيام لتلقي العلاج وسط انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».