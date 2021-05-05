رامي رضوان يطالب بالدعاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز
كتب:
عمرو حسني
01:12 ص | الأربعاء 05 مايو 2021
رامي رضوان
توجه الإعلامي رامي رضوان، بالدعاء لحماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبد العزيز، إثر دخولهما المستشفى عقب الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مطالبا الجهمور بالدعاء لهما في منشور له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر».
يا رب???? pic.twitter.com/EN7GiTAe5R— Ramy Radwan (@RamyRadwan) May 4, 2021
ودخلت دلال عبد العزيز وزوجها العناية المركزة منذ أيام لتلقي العلاج وسط انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».