رئيس جهاز أكتوبر الجديدة يتفقد مشروعات الطرق والإسكان والخدمات

أجرى رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة، المهندس محمد عبد المقصود، جولة ميدانية شملت عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه عدد من مسئولي الجهاز، لمتابعة سير العمل بهذه المشروعات، وإزالة أي عقبات.

وأوضح رئيس مدينة أكتوبر الجديدة أنه يجري تنفيذ عدة أعمال للطرق بمنطقة الـ1800 فدان، والتي تضم 4911 قطعة أرض متنوعة، والمتوقع بدء تسليم قطع الأراضي بها في بداية يوليو المقبل.

وأضاف رئيس جهاز المدينة أنه يجري تنفيد أعمال طريق شرق الواحة، والذي يُعد شرياناً لتنمية المدينة، حيث يربط منطقة الـ800 فدان، مروراً بمشروع «بادية» في «بالم هيلز الجديدة»، وحتى الطريق الدائري بين أكتوبر والشيخ زايد.

كما تابع رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة الموقف التنفيذي، لأعمال الطرق بمشروع «سكن مصر»، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة واصلت أعمال الرصف بالمناطق المتبقية بالمشروع، واستكمال أعمال الأرصفة والإنترلوك، بجانب استكمال أعمال الإنترلوك بأرصفة «الطريق رقم 1»، بمنطقة الـ800 فدان، كما واصلت إدارة الطرق بالجهاز رفع كفاءة وأعمال الرصف بمناطق الحي الثالث والحي الخامس بالمنطقة السادسة «ابني بيتك».

وفي سياق متصل، تفقد المهندس محمد عبد المقصود سير العمل بالمرحلة العاجلة من المنطقة الصناعية، على مساحة 1600 فدان، ضمن المساحة الكلية للمنطقة، والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان، والتي يجري تنفيذ أعمال المرافق بها.

كما تفقد رئيس جهاز أكتوبر الجديدة مشروع إنشاء خزان المياه بسعة 20 ألف متر مكعب، والخاص بالمراحل العاجلة بالمنطقة الصناعية، بالإضافة للخط المغذي للميناء الجاف، ومشروع تنفيذ طريق شمال المطار.

كما تابع رئيس المدينة الأعمال الجارية بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، المرحلة الأولى، بمنطقة غرب أرض المطار، والتي تضم 24 ألف و888 وحدة سكنية، مطالباً الشركات المنفذة والجهات المشرفة ومسئولي جهاز المدينة بالالتزام بالمواصفات الفنية والجودة لخروج المشروع بشكل مشرف، بجانب تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود أن الجولات تأتي في إطار دفع العمل بالمشروعات، لتحقيق التنمية والجذب للسكان والمستثمرين للمدينة الجديدة، لاسيما مشروعات الطرق والمناطق الصناعية واللوجيستية والميناء الجاف، والتي تساعد بشكل مباشر في زيادة فرص العمل، وتنمية موارد المدينة وجعلها أكثر جذباً.