«التعليم»: عقد امتحانات الدبلومات الفنية ورقيا بالمدارس بإجراءات احترازية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية ستُعقد ورقيًا بلجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأشار «شوقي» إلى أن الوزارة تواصل استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الشهادات سواء الإعدادية أو الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، موضحاً أن الوزارة نجحت في تسيير العام الدراسي الحالى 2020-2021، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك خطة شاملة لعقد امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، وأن جميع اللجان الامتحانية ستكون مزودة ببوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان لتعقيم الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات قبل دخول اللجان، مؤكداً أنه سيكون هناك تنبيه كامل على الجميع بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى مكروه.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن فكرة الامتحانات المجمعة لطلاب النقل بمختلف مراحل التعليم، أثبتت نجاحاً ملحوظاً، وأن جميع الطلاب لم يشكوا من الامتحانات الشهرية المجمعة، موضحاً أن الوزارة لجأت لهذه الفكرة بسبب الظرف الطارئ لجائحة فيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد على إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2020، بعد عيد الفطر المبارك، بأيام قليلة، موضحا أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شوقي، أنه سيجري إعلان كل التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مشدداً على الطلاب بضرورة متابعة ما يجري بثه على المنصات التعليمية بشكل متواصل، وأن يستعدوا الامتحانات بالمذاكرة.