آخر أخبار صاروخ الصين الخارج عن السيطرة: البنتاجون يعقب على الكارثة

في آخر أخبار الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، الذي قد يسقط على الأرض خلال أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم، إنها تتعقب الصاروخ الصيني الضخم خارج نطاق السيطرة في الفضاء، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يدخل الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع.

وذكرت شبكة سي أن أن الأمريكية، في تقرير حول آخر أخبار الصاروخ الصيني أنه من المتوقع دخول الصاروخ الصيني من طراز "Long March 5B" الغلاف الجوي للأرض تقريباً يوم 8 مايو، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية مايك هوارد، الذي أعلن أن قيادة الفضاء الأمريكية تتعقب مسار الصاروخ حالياً.

وكشف هوارد في تصريحات حول آخر أخبار الصاروخ، إنه لا يمكن تحديد "نقطة الدخول الدقيقة للصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض" إلا في غضون ساعات من عودته، مشيراً إلى أن السرب الثامن عشر المكلف بالمتابعة والسيطرة في عمليات الفضاء سيوفر تحديثات يومية حول موقع الصاروخ من خلال موقع Space Track على الإنترنت.

واستخدم الصينيون الصاروخ الذي خرج عن السيطرة لإطلاق جزء من محطتهم الفضائية الأسبوع الماضي. وكان من المفترض أن معظم أجسام الحطام الفضائي تحترق في الغلاف الجوي، فإن حجم الصاروخ - 22 طنًا - أثار مخاوف من احتمال سقوط أجزاء كبيرة يمكن أن تعود إلى الأرض وتتسبب في أضرار إذا أصابت مناطق مأهولة بالسكان.

عالم فيزياء عن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة: ليس نهاية العالم

من جانبه أشار جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في مركز الفيزياء الفلكية بجامعة "هارفارد" الأمريكية في تصريحات حول اخر أحبار الصاروخ الصيني، لشبكة الامريكية إن الوضع "ليس نهاية العالم".

وقال ماكدويل: "لا أعتقد أن الناس يجب أن يتخذوا الاحتياطات.أعتقد أن مدى خطر حدوث بعض الضرر أو أن يصيب شخصًا ما يظل ضئيلاً جدًا - لكن، نعم لا يمكن إهمال الأمر بشكل كامل، لكن خطر أن يصيبك هو خطر ضئيل للغاية. ولذا لن أفقد ثانية واحدة من النوم بسبب هذا من منطلق اعتباره تحدي شخصي".