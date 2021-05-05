توقيت سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

أشارت تقارير إعلامية دولية إلى صاروخ صيني خارج عن السيطرة في الفضاء قد يسقط على الأرض خلال أيام، فيما تباينت الآراء حول المكان المتوقع لسقوطه، وحجم الأضرار الناتجة عنه، الأمر الذي يثير مزيدا من التساؤلات حول حكاية الصاروخ الصيني «لونج مارش».

بداية أزمة الصاروخ الصيني

فقدت وكالة الفضاء الصينية السيطرة على الطابق المركزي في الصاروخ الصيني «لونج مارش 5 بي» الذي أطلقته الأربعاء 28 أبريل 2021، الأمر الذي يعني خطر سقوطه وتحطمه في منطقة تمتد بين نيوزيلندا وولاية نيويورك الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أ.ف.ب.

عملية إطلاق صاروخ «لونج مارش 5 بي» كان الهدف منها أن يضع أول وحدة من محطة الفضاء الصينية الجديدة في مدارها، وسارت العملية في البداية بشكل جيد حتى جرى فقدان السيطرة على الوحدة التي يحملها الطابق المركزي للصاروخ، ومن الممكن حدوث سقوط لبعض أجزائه في مناطق مأهولة بالسكان.

أسباب فقدان السيطرة على الصاروخ الصيني

يتابع الخبراء بقلق، الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة أثناء دورانه في مدار أرضي منخفض حول الأرض، وذلك عقب إطلاقه إلى الفضاء، وفسر الأستاذ الدكتور علاء النهري، أستاذ الاستشعار عن بعد، ونائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، أسباب فقدان السيطرة على أي صاروخ ترجع إلى خطأ في المحطة الأرضية في وسائل التحكم الخاصة بتتبع مسارالصاروخ، وبالتالي لا يمكن السيطرة عليه.

ماذا يحدث عند فقدان السيطرة على الصاروخ؟

بعد فقدان السيطرة على الصاروخ يدخل في مجال الجاذبية الأرضية، وبحسب تصريحات النهري لـ«الوطن» يحترق الصاروخ بمجرد دخول مجال الجاذبية الأرضية باستثناء بعد أجزاءه الفولاذية والمصنوعة من التيتانيوم حيث تقاوم الاحتراق وهنا تكمن خطورة تلك الأجزاء غير المحترقة في سقوطها على الأرض سواء في البحر أو على منطقة مأهولة بالسكان.

وعن المدة المتوقعة لسقوط الأجزاء غير المحترقة من الصاروخ الخارج عن السيطرة، أكد نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، أن تحديد وقت سقوطه يتوقف على سرعته وعلى توقيت دخوله المجال الجوي، وبحسب تعبيره الأمر قد يستغرق أيام قليلة.