«الإسكندرية للأدوية» تحقق 11.35% نمواً في مبيعات الدواء

حققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، زيادة في أرباحها خلال عام، بنسبة نمو في المبيعات بلغت 11.35%، بقيمة زيادة بلغت 890 ألف و262 جنيهاً حتى 31 مارس 2021، مقابل 799 ألف و483 جنيهاً في 31 مارس 2020.

وكشف ملخص نتائج الأعمال عن السنة المالية 2020/ 2021، في 31 مارس الماضي، والمُرسل للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن صافي رأس المال العامل تراجع بنسبة 12.25%، بانخفاض 344 ألف و699 جنيهاً، مقارنةً بـ392 ألف و819 جنيهاً في 31 مارس 2020، بينما بلغت الأرباح المرحلة 95 ألف و80 جنيهاً، بنسبة نمو 58.40%.

وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق، عن تحقيق أرباح بلغت 170.04 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 112.8 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 829 مليون جنيه في العام المالي السابق له، بحسب القوائم المالية للشركة.

وتضم الشركة القابضة للصناعات الدوائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أكثر من 12 شركة متخصصة في صناعة وتجارة الأدوية، من بينها الشركة المصرية لتجارة الأدوية التي تتولي توزيع الأدوية نيابة عن وزارة الصحة في جميع أنحاء الجمهورية.

الزيادة في مبيعات شركة الأسكندرية للأدوية تأتي على غرار الزيادة التي حققتها شقيقتها شركة ممفيس التابعة للشركة القابضة للأدوية، خلال نفس الفترة، مسجلةً صافي ربح بعد الضرائب 25.373 مليون جنيه في الفترة من «يوليو 2020 - 31 مارس 2021» مقابل ربح قدره 5.22 مليون جنيه في الفترة المثيلة من العام السابق، بنسبة نمو قدرها 385.9%.

وتسعى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية إلى إنتاج وبيع المستحضرات الأعلى ربحية بالتوازي مع خطتها الموضوعة لتحريك أسعار المستحضرات ذات الربحية المنخفضة أو المُخسرة، والتي تتوافر لها فرص تسويقية جيدة، بغرض زيادة الربحية من هذه المستحضرات.