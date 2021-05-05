أبو النجا «مدرب النجوم»: كسبت ثقة أغلب الفنانين بسبب ياسر جلال

اعتبر الفنان محمد أبو النجا، «مدرب النجوم»، أن التدريبات البدنية أمر صعب للغاية، لأنه يتعامل مع مختلف الفئات، وهو ما يجعله متيقظاً دائماً، مشيراً إلى أن مشاركته في الأعمال الفنية جاءت بمحض الصدفة، بقوله: «شافوا فيّ إني شكل وهيئة تخليني أعمل أدوار الشر».

وقال «أبو النجا»، خلال حواره مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، إن «ياسر جلال أرجل شخصية تشوفها، بيحب يفيد أكتر مما يستفيد، وعملاق في الدراما، وبيحب الحاجة اللي بيعملها، وبيسمع الكلام في التمرين، وأغلب الفنانين ومجال الميديا وثقوا فيّ بسببه، لأنهم شافوا اللي وصل له».

وتابع أن طبيعة الشخصية التي يجسدها الفنان، تفرض عليه أنماطاً مختلفة من التمرين وطريقة التغذية، مشيراً إلى أن ياسر جلال كان عملاقاً وقوياً في مسلسل «الفتوة» العام الماضي، وهو ما يختلف عن الشخصية التي يجسدها هذا العام، في مسلسل «ضل راجل»، حيث يجسد شخصية مدرس ألعاب وسائق تاكسي، وبالتالي يجب ألا يظهر بنفس الكتلة العضلية، وكذا الأمر بالنسبة إلى الفنان محمد عادل إمام، فقد شارك في مسلسل «هوجان» بمظهر رجل مفتول العضلات، لكن الأمر يختلف في مسلسل «النمر»، حيث تعتمد الشخصية على الحركة بشكل أكبر، وبالتالي يقل حجم الكتل العضلية.

وأشار إلى أن علاقة صداقة تجمعه بالفنان أحمد مكي، الذي يجسد دور ضابط في الأمن الوطني بمسلسل «الاختيار 2»، موضحاً أنه رياضي ويهتم بجسمه، لكنه تعرض لوعكات صحية، ورغم ذلك استطاع الظهور بقوة في المسلسل.

ووجه «أبو النجا» نصائح بشأن التدريب في شهر رمضان، مؤكداً على أهمية أن يكون التدريب بعد الإفطار، إلا في حالة الاضطرار، لكن بشرط أن يكون الجسم مرتاحاً طيلة فترة الصوم، وأن يكون التمرين وقت الإفطار مباشرةً، كما نصح بالحرص على تناول جميع العناصر الغذائية في فترة السحور، مثل الفول والبطاطس والبروتين مثل البيض، والحفاظ على نسبة المياه، وأن تكون قوة التمرين أقل من العادي.