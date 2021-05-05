تحرير 94 محضرا متنوعا لمخالفة الإجراءات الاحترازية لكورونا بالغربية

أعلن اللواء محمد عبد الوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، استمرارا كافة حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس المدينة في بيان له، اليوم، إن الحملات أسفرت عن تحرير 94 محضرا متنوعا، بينها 40 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، 16 محضرا لإشغال الطريق ، و36 محضرا للبيئة ، ومحضرين للنظافة ، وذلك على مدار 3 أيام.

رئيس المحلة يشن حملات لتطبيق إجراءات احترازية للحد من كورونا

وكشف رئيس مدينة المحلة، عن تطهير وتعقيم 100 مسجد، و27 مدرسة، و6 مواقف سيارات و 5 جمعيات زراعية و72 شارع، و 6 مراكز شباب، و 12 مقار وحدات محليه قروية، و8 ماكينات صرف ألي بالقرى و30 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد خلال الفتره الجارية .

حملات تطهير وتعقيم المساجد والمؤسسات للوقاية من أخطار وباء كورونا

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة كإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وشدد المحافظ على جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة ،حيث تم فض عدد 17 سوقا، و4 أفراح ومآتم وغلق وتشميع عدد 9 مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس .

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفاً من الغرامة.