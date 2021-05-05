عاجل.. السيسي يوجّه برفع جاهزية شرم الشيخ لاستقبال السائحين

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع جاهزية مدينة شرم الشيخ، لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال عودة السائحين.

واستعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتطوير أبرز المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ، وبينها مشروعات تطوير منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحي متطور، وتطوير شارع الملك عبدالله، إلى جانب مشروع تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة، ومنظومة الكاميرات الأمنية، وغيرها من المشروعات.

ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على آليات تنفيذ عدد من المشروعات التي جرى طرحها.