التعليم تعلن ضوابط امتحانات «الترم الثاني».. هؤلاء معرضون لـ«الامتحان التكميلي»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2020/2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية، ويؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي.

ونوهت الوزارة، إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل (للطلاب من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي)، أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية)، ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل، أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة، وفي زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة، بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن 3 في اليوم الواحد.

وأشارت وزارة التعليم، أنه في حال عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس، وتعد المدرسة الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي)؛ إذ سيستلمون امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية، وإجابتها من المنزل.

ومن المقرر أن تتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو، واعتماد النتائج من المحافظ، ويتولى مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.