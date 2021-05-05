ألمانيا تحظر منظمة إسلامية بسبب تمويل حماس والنصرة

حظرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، منظمة إسلامية اتهمتها بمزاعم «دعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم من خلال تبرعاتها».

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان، إن الشرطة داهمت مباني تابعة لمنظمة أنصار الدولية في عشر ولايات ألمانية.

وزعمت الوزارة أن الأموال التي جمعتها المنظمة لاستخدامها في مشاريع المساعدة الاجتماعية، تم استخدامها في تمويل مجموعات مثل فرع تنظيم القاعدة السوري المعروف باسم جبهة النصرة، وحركة حماس الفلسطينية، وحركة الشباب في الصومال.

وتم حظر منظمة الأنصار الدولية والمنظمات الفرعية التابعة لها.

وكتب متحدث باسم وزارة الداخلية على «تويتر»: الشبكة تمول الإرهاب في جميع أنحاء العالم من خلال تبرعاتها.

وداهم أكثر من ألف شرطي مبان ومكاتب في أنحاء ألمانيا وصادروا نحو 150 ألف يورو «180 ألف دولار».

وقال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر: عندما تريد محاربة الإرهاب، عليك تجفيف مصادر أموالهم، زاعما أن منظمة أنصار الدولية «تنشر نظرة سلفية للعالم وتمول الإرهاب في جميع أنحاء العالم تحت ستار المساعدات الإنسانية».