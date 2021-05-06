«مفيش أكل كفاية».. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها قبل الإفطار بالهرم

فى حواري وشوارع مصر قصص وحكايات بعضها مؤلم، مثل الحكاية التي تعيشها الحاجة أم صابرين، التي قتلت نجلتها، 34 عامًا، «ذبحا» على يد زوجها قبل دقائق من أذان المغرب فى منطقة كرداسة بالهرم.

«الوطن»، زار منزل والدة الضحية حيث تجلس على «حصيرة فى الصالة» برفقة سيدات يرتدين الزي الأسود في صمت فيما يجلس شقيق الضحية على أحد سلالم المنزل، بينما رفض أفراد الأسرة الحديث :«ليس لدينا ما نقوله وأن تحريات المباحث والنيابة العامة ستكشف التفاصيل كاملة».

شهود عيان

شهود العيان من المنطقة أشادوا بأخلاق الزوجة «القتيلة» مؤكدين أن زوجها يعمل محار، ومتوسط الحال، حيث كانت تقوم الزوجة بمساعدته في إطعام أطفالهما الأربعة عن طريق أسرتها بسبب ضيق الحال.

فيما كشفت تحريات المباحث أن سبب القتل مشادة وقعت بين الزوجة والزوجة إثر اصطحاب الأول لصديقه إلى المنزل لتناول وجة الإفطار بينما رفضت الزوجة معللة ذلك بأن «الطعام لن يكفي».

وأضافت التحريات: «أن الزوجة بالفعل قدمت طعامًا لا يكفي ما أثار غضب الزوج لتقع مشادة بينهما» لتقول القتيلة: «مفيش أكل كفاية.. أعمل ايه.. أنت مصمم تحرجنا مع الناس» حتى سمع الضيف المشادة بين الزوجين وغادر المنزل سريعًا.

وأكدت التحريات أن الزوج غضب من رحيل ضيفه قبل الإفطار وأمسك بسكينة المطبخ وقام بطعن زوجته، المريضة بمرض السكري، عدة طعنات أسفرت عن مصرعها في الحال، وبعدها توجه بالجثة إلى إحدى المستشفيات الخاصة زاعما أنها انتحرت لكنه اعترف بالجريمة خلال تحقيقات رجال المباحث.

تحقيقات النيابة العامة

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الزوج هو القاتل، وأن سبب توجهه بالجثة للمستشفى الخاص استخراج تصريح بالدفن، لكن الأطباء اكتشفوا وجود طعنة غائرة في الرقبة يصعب على المنتحر تسديدها لنفسه، فأبلغوا قسم شرطة الأهرام بوجود شبهة جنائية في وفاة السيدة.