مصر وروسيا توقعان «إعلان النوايا» لتدشين عام التبادل الإنساني

وقع السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية في روسيا الاتحادية، وأولجا ياريلوفا، نائبة وزيرة الثقافة الروسية، أمس، على إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي (2021- 2022)، نيابةً عن حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية.

وخلال حفل التوقيع، ألقى السفير المصري في روسيا كلمة أكد خلالها أن عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا يُعد حدثا شاملا وفريدا في تاريخ الدولتين؛ إذ سينظم عددا ضخما من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية والطلابية والتعليمية بالتبادل بين البلدين، يُقارب عددها الـ200 فعالية.

وذكر السفير إيهاب نصر، أن التوافق على تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي كان قد جرى خلال قمة رئيسا البلدين في سوتشي، أكتوبر 2018، على أن يقام خلال عام 2020، غير أن ظروف انتشار فيروس كورونا حالت دون عقده العام الماضي.

وأكد السفير المصري في موسكو، أن البلدين أعدا خطة عمل مفصلة وجاهزة للفعاليات كافة، التي ستُجري خلال العام، موضحا أن عدد تلك الفعاليات ونوعيتها وانتشارها على امتداد إقليمي البلدين يُعد أمرا غير مسبوقا في تاريخ الدولتين.

وتشمل الفعاليات أنشطة في مجالات الثقافة والفنون والآداب والتعليم والتعليم العالي والسياحة والآثار والشباب والرياضة والإعلام، فضلا عن الفعاليات البرلمانية، لتغطي أوجه التواصل والتعاون الإنساني كافة بين البلدين.

ونوه «نصر» إلى أن تدشين هذا العام يُمثل مؤشرا جديدا وإضافيا على استمرار تنامي العلاقات المصرية الروسية على نحو استثنائي، على مدار السنوات القليلة الماضية.