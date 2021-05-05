نائب رئيس جامعة الأزهر بقنا يدعم مرضى السرطان في الصعيد

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر بمحافظة قنا، خلال زيارته للمستشفى، وذلك للمساهمة فى دعم مرضى السرطان بالمستشفى معنويا، خلال شهر رمضان المبارك، وخلال مسيرتهم في العلاج من السرطان.

ورافق فريق العلاقات العامة بالمستشفى، الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر بمحافظة قنا، فى جولة على عدد من أقسام المستشفى، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، تم خلالها التعرف على الخدمات المقدمة داخل أقسام المستشفى، كما زار مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة، وسلسلة النجاحات التى تحققت داخلها خلال الفترة الماضية عقب إفتتاحها.

وعبر الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر بمحافظة قنا، عن سعادته بمستوى التجهيزات العالمية التى تمت على أرض الأقصر داخل صرح طبي مجانى يضاهى المستشفيات العالمية، مؤكدا أن هذا الصرح الطبي يستحق الدعم والإشادة لما يقوم به من خدمات طبية فى مختلف مجالات الأورام بالمجان تماماً.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بالأقصر، أن تلك الزيارات من كبار مسئولى الجامعات المختلفة تدعم المرضى وذويهم بصورة كبيرة خلال مسيرتهم العلاجية، موجهاً الشكر للدكتور محمد عبد المالك على تلك الزيارة متمنياً منه مواصلة الزيارات من الجامعة وطلبة الكليات داخلها لإدخال البهجة فى قلوب المرضى، والأطفال داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة التى تم افتتاحها منذ عدة أسابيع.