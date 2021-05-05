رئيس الوزراء: إصابات موجة كورونا الثالثة في العالم وصلت إلى مرحلة الكارثة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تتزايد بصورة كبيرة وضخمة جدا في العالم، في إطار الموجة الثالثة للفيروس، موضحًا أن هذه الموجة شهدت تحور الفيروس في بعض الدول بطريقة شديدة الخطورة، وبدأت تصل إلى مرحلة الكارثة الإنسانية.

وأضاف «مدبولي» في مؤتمر صحفي: «ندعو الله ألا تواجه مصر الظروف الصعبة التي تواجهها العديد من الدول، وبتوجيهات من الرئيس نحاول أن ندعم العديد من الدول التي وصلت فيها الجائحة إلى مرحلة الكارثة الإنسانية».

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن هذا يعد إيمانًا بدور مصر وقوتها الناعمة في دعم كل الدول التي تعاني من أي ظروف شديدة الصعوبة خلال هذه المرحلة.