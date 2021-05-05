رئيس الوزراء: تعاملنا مع أزمة كورونا بـ«إيجابية» في نطاق إمكانياتنا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك العديد من القرارات لم تتأخر الدولة المصرية عن اتخاذها بصورة عاجلة وشديدة القوة، في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، رغم أنه لم يكن هناك أي خبرات إنسانية في التعامل مع الجائحة.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، أن كل دولة كانت تحاول بقدر الإمكان أن تجتهد وتسلك المسار المناسب لها، من أجل التعامل مع ظروف هذه الجائحة «طبقًا للامكانيات هذه الدول وقدراتها فيما يخض البنية الأساسية، وبنية المستشفيات والمنظومة الصحية وتوافر الأدوية».

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه بفضل الله وبكرم شديد منه استطاعت مصر في نطاق إمكانياتها التعامل مع منظومة كورونا بطريقة إيجابية: «بالتأكيد كان هناك نقاط ضعف وبعض السلبيات نتيجة الظروف الضاغطة مش على مصر بس بل على العالم أجمع، بس احنا كنا بنجتهد بقدر الإمكان، ولما تحصل أي مشكلة كنا بنقدر نتعامل معاها».