مدبولي: عدد من تعرضوا لآثار جانبية من لقاحات كورونا لا يتجاوز أصابع اليد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة رصدت عدم قناعة وتخوفات من المواطنين، من الحصول على اللقاحات، وحصلت نقاشات كثيرة، مؤكدًا أن العالم لا يسجل أي لقاح إلا بعد المرور باختبارات عديدة.

وأضاف «مدبولي» في مؤتمر صحفي: «وحتى لو كان هناك بعض الآثار الجانبية الطفيفة التي يتعرض لها عدد محدود، فقد رصدنا أعدادا لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة في الملايين الذين تلقوا اللقاحات».

وتابع رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تحاول بذل كل جهدها لإدارة الأزمة، وإتاحة كل الأدوية والمستلزمات الطبية، وتأمين الأسرة وتدريب الأطقم الطبية، لكن على المواطن أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية، وتجنب أماكن التجمعات وارتداء الكمامة؛ لأنها السبيل الحقيقي للحد من المرض.