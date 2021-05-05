مدبولي: 1.7 مليون غرامة عدم ارتداء الكمامات.. «الواحدة بـ50 جنيه»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عندما رصدت إن هناك التزام من أعداد كبيرة من المواطنين بارتداء الكمامات، قررت فرض غرامة على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات في الأماكن المفتوحة والشوارع.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي: «حتى هذه اللحظة فرضنا 1.7 مليون غرامة على المواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة بقيمة 50 جنيها لكل غرامة، وتعادل قيمة الغرامة الواحدة 30 كمامة كانت كفيلة أن تكفي احتياجات المواطن من الكمامات لمدة شهر».