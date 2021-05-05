رئيس الوزراء يؤكد: لا يوجد لدينا نقص في الأدوية حاليا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أثناء الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» كان هناك نقص في الأدوية التي كانت تُعالج هذا الفيروس، فتحركت الدولة المصرية سريعًا في هذا الموضوع من خلال كل مؤسسات الدولة.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر أصبحت تؤمن الحمد لله كل المنتجات الطبية والأدوية، ولا يوجد أي نقص في الأدوية حاليا، وهذه كانت نقطة شديدة الأهمية، متابعا: «تحركنا في نفس الوقت لفتح كل المستشفيات والمنشآت الطبية، وتطوير كل مستشفيات الحميات والصدر».

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم العمل على شراء كم هائل من الأجهزة والمعدات والأدوات التي استخدمت في هذه الإجراءات الاستثنائية، التي كانت تحتاجها مصر في تجهيز منشآتها الصحية ومستشفياتها: «اتحركنا في كل الأصعدة نحو تأمين كل هذه الإمكانيات».

وتابع: «شاهدنا مع تغيير برتوكولات العلاج والخبرة الكبيرة اللي ابتدت تتراكم، الاحتياج إلى توفير الأكسجين الطبي بكميات كبيرة، وبقى يدخل على نطاق واسع في برتوكولات العلاج».