وزراء خارجية دول مجموعة السبع يناقشون الوضع في إثيوبيا (صور)

سافر وزراء الخارجية والتنمية في مجموعة السبع إلى لندن هذا الأسبوع، لحضور أول اجتماع شخصي لهم منذ أكثر من عامين، منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

وقاد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، المناقشات التي سعت إلى وضع أهداف طموحة بشأن تمويل المناخ وتعليم الفتيات، وكذلك نهج منسق لتعزيز الصحة العالمية، وإجراءات جديدة لمنع المجاعة.

ونظراً لأن بريطانيا تدرك أهمية بناء شراكات جديدة مع البلدان ذات التفكير المماثل، فقد دعا وزير الخارجية البريطاني، بالإضافة إلى وزراء مجموعة السبع، والتي تضم كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، عدداً من الدول الأخرى، منها أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا، وللمرة الأولى رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، للانضمام إلى أجزاء من اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع هذا العام كضيوف.

وركزت الاجتماعات على القضايا الجيوسياسية الملحة، التي تهدد بتقويض الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.

وتشمل هذه الاجتماعات الاتفاق على تدابير جديدة لدعم حرية وسائل الإعلام، ومعالجة المعلومات المضللة، وتعزيز التنسيق بشأن حرية الدين أو المعتقد، والعقوبات والاحتجاز التعسفي.

كما تناولت المناقشات العلاقات مع روسيا، بما في ذلك حشد القوات على الحدود مع أوكرانيا، وسجن الشخصية المعارضة أليكسي نافالني، كما تطرقوا إلى الوضع في بيلاروسيا والصين وإيران والأزمة في ميانمار.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب، إن اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع يظهر بريطانيا العالمية، وهي تجمع أكبر الديمقراطيات في العالم معاً، لمواجهة التحديات المشتركة، مشيراً إلى أن دعوة أستراليا والهند وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى رئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا، لحضور الاجتماع، تعكس الأهمية المتزايدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لمجموعة السبع.

مجموعة السبع ناقشت الوضع فى ليبيا وسوريا

كما تطرق النقاش إلى الوضع في ليبيا، والحرب الدائرة في سوريا، وكذلك الوضع في إثيوبيا، فضلاً عن الوضع في الصومال وغرب البلقان، فيما شملت أولويات المملكة المتحدة الأخرى خلال الاجتماعات ما يلي:

• الضغط من أجل التزامات وخطط عمل وطنية أكثر جرأة لعكس اتجاه فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050.

• التزام قوي وجماعي بالحصول المتكافئ على اللقاح والتعاون الدولي في العلاج والتشخيص.

• تركيز جهود مجموعة السبع على المساواة بين الجنسين ، بما في ذلك تعليم الفتيات ، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ، وتمكين المرأة لتكون أكثر نشاطاً سياسياً وفي عمليات السلام.

• حشد الموارد للدعم الإنساني المنقذ للحياة في البلدان الأكثر تعرضًا للخطر ودفع العمل الإنساني لتجنب الأزمات الغذائية في المستقبل.

وعلى مدار الأسبوع، استضاف وزير الخارجية البريطاني مجموعة من الاجتماعات الثنائية، مع كل من وزراء خارجية مجموعة السبع، والضيوف المدعوين.

والتقى يوم الاثنين بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في لندن لإجراء محادثات بشأن قضايا من بينها التجارة والصين وأفغانستان وإيران.

وفي تصريحات للترحيب فيها بالتزام الولايات المتحدة بتحالف الناتو، قال وزير الخارجية راب: «فقط من خلال العمل معاً في الخارج، يمكننا الحفاظ على سلامة مواطنينا في المنزل. هذا صحيح في حلف الناتو ، وأعتقد أنه ينطبق على كورونا والتدابير المختلفة التي نتخذها لتمديد وتوسيع مبادرة كوفاكس والترويج لها. و نتطلع إلى زيارة الرئيس بايدن في المملكة المتحدة في يونيو».

كما استضاف وزير الخارجية نظيره الياباني، توشيميتسو موتيجي، لتعميق التعاون التجاري والأمني، ​​والاتفاق على نهج مشترك بشأن أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وناقش وزيرا الخارجية طلب المملكة المتحدة للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة لتجمع الشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP).

اجتماعات ثنائية على هامش مجموعة السبع

وشملت الاجتماعات الثنائية الأخرى اجتماعات مع وزير الخارجية الكندي مارك غارنو ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، حيث وافق راب على العمل بشكل وثيق مع كل دولة حول أهداف مؤتمر المناخ العالمي كوب 26 COP26 ، وتمويل المناخ الدولي وأولويات مجموعة السبع.

كما التقى راب بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ، وناقش رفع الطموحات المناخية لمؤتمر تغير المناخ COP26 في نوفمبر ، والذي تستضيفه المملكة المتحدة بالشراكة مع إيطاليا.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزراء أهمية التحالف الدولي ضد داعش في التصدي لخطر الإرهاب من شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ومحادثات الأمم المتحدة الجارية لحل القضية القبرصية.