زوج شهيدة الكنيسة البطرسية عن «الاختيار 2»: افتكرت اليوم كأنه امبارح

في صباح يوم 11 من ديسمبر عام 2016، توقفت عقارب الساعة في الكنيسة البطرسية، عند التاسعة و56 دقيقة. على أبوابها من الخارج وقف الإرهابي ملفوفا بحزامه الناسف، يترقب لحظة التفجير، لم يخشع قلبه لصوت ترانيم الكنيسة ودعوات المصلين بالداخل، ضغط على الزر فجأة فتحول المشهد إلى بركة من الدماء، مصلين وقساوسة وآباء كهنة انتهت حياتهم في لحظة، وتمر الأيام ولا تزال بشاعة المشهد حاضرة في ذاكرة المصريين.

انتهت أحداث الحلقة 22 من مسلسل «الاختيار 2.. رجال الظل»، بمشهد دخول الإرهابي منفذ حادث الكنيسة البطرسية، حاملا حقيبة ظهر، وبعدها بثوانٍ معدودة وقع الانفجار الهائل الذي هز مصر كلها في يوم الأحد 11 ديسمبر2016.

زوج شهيدة البطرسية: عرفت بذكر الحادث في المسلسل من خلال السوشيال ميديا

من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال دائرة أقاربه ومعارفه، علم وجيه وجدي زوج الشهيدة أماني شهيدة حادث البطرسية، بظهور مشهد الحادث الذي فقد فيه زوجته في نهاية الحلقة 22 من «الاختيار 2»، حتى قرر متابعة أحداث الحلقة من بدايتها في موعد الإعادة، «أنا بتابع مسلسل الاختيار لكن أوقات ظروف شغلي بتمنعني أشوف الحلقة ولما عرفت إن الحادثة ظهرت كان لازم أتفرج»، يقول زوج شهيدة البطرسية في بداية حديثه لـ«الوطن».

لحظة مشاهدة الحادثة من خلال مسلسل الاختيار

زوج الشهيدة أماني عبر عن مشاعره بعد رؤية مشهد تفجير الكنيسة البطرسية في مسلسل الاختيار بقوله، «افتكرت اليوم الصعب ده بكل تفاصيله كإنه لسه إمبارح»، مشيدًا بذكر الحادث الأليم ضمن أحداث الاختيار حتى يحيي ذكرى الشهداء ويعرف الجميع بشاعة الإرهاب، بحسب تعبيره.

آخر يوم قبل حادث تفجير البطرسية

كانت الشهيدة أماني سعد متزوجة منذ 4 سنوات قبل الحادث ولم ترزق بأطفال، واستيقظا سويا وذهبا معًا لحضور القداس في الكنيسة البطرسية، وشاء القدر أن تنل هي الشهادة وينجو الزوج، «التفجير كان ناحية مقاعد السيدات ولما جريت عليها كانت مصابة نقلتها بالإسعاف للمستشفى» إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى، بحسب وصف زوج شهيدة البطرسية.