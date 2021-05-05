درجات الحرارة في مصر غدا.. طقس حار نهارا والعظمى بالقاهرة 38

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر، غدًا الخميس، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدلًا ليلًا على الأنحاء كافة.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، أنّ الرياح تنشط على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكرت الهيئة أنّ هناك انخفاضًا مؤقتًا في درجات الحرارة بدءًا من يوم الجمعة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويستمر شديد الحرارة على جنوب البلاد، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مصر غدًا

القاهرة 38 20

الإسكندرية 31 19

وادي النطرون 35 22

طنطا 37 21

شبين الكوم 38 22

دمنهور 35 21

بلطيم 32 21

مطروح 29 19

السلوم 30 19

سيوة 40 23

بورسعيد 29 20

دمياط 30 20

الزقازيق 38 21

المنصورة 37 21

الإسماعيلية 38 21

السويس 38 22

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 38 22

نخل 36 17

نويبع 37 26

طابا 36 23

كاترين 32 17

الطور 36 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 37 25

الفيوم 39 23

بني سويف 39 23

المنيا 41 24

أسيوط 42 25

سوهاج 42 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

إدفو 43 27

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 38 25

أب ورماد 37 26

حلايب 35 25

رأس حدربة 34 24