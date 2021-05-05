محافظة الجيزة تواجه الشيشة ومخالفات البناء بحملات تفتيش دورية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية والجهات الأمنية، بالمرور الدوري للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات، والالتزام بمواعيد الغلق الصيفية ونسب المترددين، وعدم تقديم الشيشة بالمحال والمقاهي ورصد مخالفات البناء والتعديات والإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والقائمين عليها.

تحرير 23 مخالفة للمحال بالدقي

وقامت أجهزة حي الدقي بالتنسيق مع الطب البيطري وشرطة المرافق، بشن حملات مكبرة لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الإجراءات ومنع استغلال المواطنين من قبل الباعة بالأسواق أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك.

وأسفرت الحملات عن تحرير 23 مخالفة للمحال و3 محاضر لتداول لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و16 محضر عدم حمل شهادة صحية، و13 محضر عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 100 شيشة و88 كرسي، إلى جانب إيقاف أعمال بناء مخالف لحالتى بناء الأولى بشارع بولس حنا والثانية بشارع الكروم.

قرارات غلق فوري لمقاهي بالعجوزة

ونفذ حي العجوزة قرارات الغلق الفورى لعدد 2 من المقاهي بشارعى جامعة الدول العربية وخان يونس، وتمكنت حملة الحي من رفع التعديات من إزالة الحواجز الحديدية بمحيط البنوك والمنشأت الخاصة بعدد من شوارع الحى.

كما شن حي شمال الجيزة حملة مكبرة تم خلالها مصادرة 141 شيشة و82 كرسيًا وغلق وتشميع عدد 3 مقاهى وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة.

وشن مركز ومدينة العياط، حملة مماثلة استهدف خلالها مزلقان مدينة العياط وطريق مصر أسيوط الزراعي ومدينة العياط وقرية ميت القائد والتي أسفرت عن إزالة كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونجحت الحملات بمركز ومدينة أوسيم، في إغلاق 7 محال مخالفة لتعديها مواعيد الغلق ومقهى مخالف لتقديمه الشيشة ورفع 57 حالة إشغال بقرية بشتيل، وإغلاق 4 محال بالبدرشين عبارة عن مقهى لعدم التزامه بالإجراءات ومحل لقطع غيار السيارات وأخر للكمبيوتر ومحل للموازين للعمل بدون ترخيص، ورفع الإشغالات بطريق مصر أسيوط الزراعى بنطاق المدينة.

رش وتعقيم ديوان مدينة الحوامدية

وقام مركز ومدينة الحوامدية، برش وتعقيم ديوان المدينة حفاظًا على سلامة الموظفين والمواطنين المترددين على المبنى، كما أسفرت حملات المتابعة عن غلق صالة بلياردو بطريق مصر أسيوط الزراعي لعدم الالتزام بالإجراءت، وانتهاء الأعمال الخاصة بتطوير مدخل قرية الشيخ عتمان.

وشن مركز ومدينة منشأة القناطر بعض الحملات التى شملت شوارع (عاطف السادات، الموقف الجديد، المدرسة الثانوية)، وتمكنت الحملات من تحرير 6 محاضر إشغالات و38 محضر لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة 36 كرسيًا و4 طاولات، بالإضافة إلى إيقاف حالتي بناء مخالف، الأولى عبارة عن سقف للطابق الثاني لأحد المنازل بقرية المنصورية، والثانية عبارة عن جمالون بدون ترخيص بعزبة جلال.