مذيعة تزعم رؤية الرسول في المنام: «طبطب على راسي وقالي اطمني لا تخافي»

أثارت المُذيعة شيريهان خفاجة، جدلًا واسعًا، خلال الساعات الماضية، بعدما زعمت رؤية الرسول صل الله عليه وسلم، في المنام، قائلة: «أنا أسعد واحدة في الدنيا النهاردة، أنا ملكت العالم كله النهاردة، أنا بكيت لربنا وقولت له محتاجة إيد تداوي جرحي، وربنا حقق لي أكبر حلم في حياتي».

وكتبت شيريهان خفاجة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أنا شفت رسول الله صل الله عليه وسلم في المنام، وطبطب على راسي وقلي اطمني لا تخافي وبوست إيده الحلوة الطاهرة.. معقول أنا عمري ما هحزن تاني، ولا هشتكي، ولا هزهق من أي مسئولية ولا أي اختبار من ربنا.. أنا بحبك يا رب العالمين بحبك يا رب، بحبك يا رسول الله بحبك يا سيدنا محمد.. معقول هحتاج حد تاني من البشر يداويني!.. معقول في حد يساوي تراب سيدنا النبي، وحب الله عز وجل».

وعقلت شيريهان خفاجة، على الانتقادات التي وُجهت لها والشكوك في رؤية الرسول في منامها، قائلة: «أنا مش هقول بعمل إيه على مدار عمري كله، لكن هقول الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، وإن من يستحق أن يكون مسلمًا هو من يملك قلبًا طاهرًا نظيفًا لا يحمل غير الحب، أما الشكل ده وراءه كثير من الخطايا، مش كل محجبة قلبها نظيف ولا كل من تزين بالدقن شيخ أخلصوا لرب العالمين.. من أنتم حتى أكذب في رؤية رسول الله؟ من أنتم حتي أشيل ذنب؟ من أنتم حتي أخسر احترامي لنفسي لرضاكم فمن يعلق تعليق لا يليق بآداب واحترام سيدنا النبي هعمله حظر وهدعي عليه بأن الله يحرمه من جنة النعيم ورؤية رسول الله ووجه الله الكريم واقتص منه يوم القيامة يوم اللقاء العظيم».