دعاء ليلة القدر مكتوب.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

من ضمن الموضوعات التي يبحث عنها عدد من المسلمين، دعاء ليلة القدر مكتوب، ويستعرض التقرير التالي، عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها، كما يمكن للمسلم ترديد ما يشاء من أدعية في الخير، ويطلب من المولى عز وجل ما يحتاجه طمعا في الاستجابة، ونيل ثواب هذه الأيام المباركة وليلة القدر.

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل

وفيما يتعلق بموضوع دعاء ليلة القدر، فيمكن ترديد التالي:

بسم الله بسم الله بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، استغفر الله وأتوب إليه (3 مرات)، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين (3 مرات).

رضيت بالله ربا

ويتواصل الحديث عن موضوع دعاء ليلة القدر مكتوب طويل فيمكن قول الأدعية التالية أيضا:

رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبحمد صل الله عليه وسلم نبياً ورسولاً.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا (3 مرات).

اللَّهُمَّ اهْدِني فيمَنْ هدَيْت، وعَافِنِي فيمَنْ عافيتَ، وتَوَلَّني فيمن تَولَّيت، وبارِك لي فيمَا أعطيت، وقِني شرَّ ما قَضَيْت، فإنَّك تقضي ولا يُقْضَى عَليك، إنَّه لا يَذلُّ من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

ربي إني أعُوذُ بِرضَاك من سَخَطِك وأعُوذُ بمُعافاتك مِنْ عُقوبَتِك، وأعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثناءً عليكَ، أنْتَ كما أثنيت على نفسك.

اللَّهُمَّ إيَّاك نعبُدُ، ولك نُصلِّي ونسجُدُ، وإليك نسعَى ونَحْفِد، نرجُو رحمتك، ونخشى عذابَكَ، إنَّ عذابَكَ بالكافرين مُلْحِقٌ، اللَّهُمَّ إنَّا نستعينُكَ، ونستغفرك، ونُثْنِي عليكَ الخيرَ، ولا نَكْفُرُك، ونُؤمِنُ بِكَ ونَخْضَعُ لَك، ونَخْلَعُ من يكفُرُك.

ربي تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلمَ.

أدعية ليلة القدر مكتوبة

اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه، وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم، نعلم، اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح، يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربي إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عافيًا عن المجرمين، ربي ارزقنا ما نتمنى عاجلا غير آجل يا رحمن يارحيم، يارب وما خاب من قال يارب فصل على محمد وآله صلاة كاملة تامة.

استغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

يا حي ياقيوم برحمتك أستغيث، يامغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا.

يا حي ياقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدٌ فارزقنى الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.

أفضل دعاء في ليله القدر

اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا اله الا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال و الاكرام أن ترزقنى الذرية الصالحة

اللهم انى اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم ات نفسى تقواها زكها انت خير من زكاها انك وليها ومولاها اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة

اللهم انك قلت (ادعونى استجب لكم) وانك لا تخلف الميعاد وانى اسألك ألا تحرمنى من الذرية الصالحة يارب لا تذرنى فرداً وانت خير الوارثين

لا اله الا انت يا حى يا قيوم برحمتك استغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة

لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين يارب ارزقنى بالذرية الصالحة

ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة، ربِ لا تذرني فردًا أنت خير الوارثين.

يا حي ياقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدٌ فارزقنى الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.

اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا اله الا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال و الاكرام أن ترزقنى الذرية الصالحة